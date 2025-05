DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Drei neue Produktionslinien bei Universal Alloy Corporation Vietnam erfolgreich in Betrieb genommen

Montana Aerospace AG: Drei neue Produktionslinien bei Universal Alloy Corporation Vietnam erfolgreich in Betrieb genommen

Reinach (pta000/27.05.2025/09:00 UTC+2)

Hochentwickelte Anlagen für Oberflächenbehandlungen und eine Automatisierungssoftware verdeutlichen das Engagement des Unternehmens für eine tiefgehende vertikale Integration und eine zukunftsfähige Produktion

Die Montana Aerospace Division Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC Vietnam) nahm vor kurzem drei große, selbst entwickelte Produktionslinien in die Serienproduktion auf: eine vollautomatische Zn-Ni-Beschichtungsanlage, eine neu entwickelte Passivierungsanlage und ein betriebseigenes OEE-Automatisierungssystem. Diese Projekte wurden vollständig von den internen Engineering- und Maintenance-Teams von UAC Vietnams entwickelt, gebaut und implementiert, um eine tiefergehende vertikale Integration und vollständige Prozesskontrolle zu ermöglichen.

"Die ausgeprägte vertikale Integration ist Teil unserer DNA", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Die in-house Entwicklung dieser neuen Systeme an unserem Standort in Vietnam ist ein Vorzeigebeispiel für unsere Innovationskraft und Kompetenz im Bereich Engineering. Sie unterstreicht unsere kontinuierlichen Bemühungen, Kompetenzen aufzubauen und unsere Automatisierungsstrategie voranzutreiben. Unser globales One-Stop-Shop-Konzept macht uns zu einem starken und zuverlässigen Partner für unsere Kunden."

Zn-Ni-Beschichtungsanlage - Korrosionsschutz

Die neue Zink-Nickel-Beschichtungsanlage bietet einen hohen Korrosionsschutz für Präzisionsbauteile aus Stahl oder Kupfer, die in der Flugzeugfertigung verwendet werden. Die vollständig in-house entwickelte und nun vollautomatisierte Anlage wurde kürzlich geprüft und für die Serienproduktion zugelassen.

Passivierungsanlage - Oberflächenbehandlung für Edelstahl und Titan

Aufbauend auf dem Erfolg des Beschichtungsprojekts entwickelte und installierte UAC Vietnam außerdem eine maßgeschneiderte Passivierungsanlage zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von Edelstahlkomponenten. Das Verfahren verstärkt einerseits die Korrosionsbeständigkeit und verbessert andererseits die allgemeine Haltbarkeit sowie das Erscheinungsbild. Wie die Beschichtungsanlage wurde auch diese Anlage vollständig von UAC-Mitarbeitenden entwickelt und gebaut und erfüllt alle Leistungs- und Umweltstandards.

Vollständige Kontrolle der Automatisierungstechnologie: OEE-System

Das Engineering-Team von UAC Vietnam entwickelte ein vollständig kundenspezifisches OEE (Overall Equipment Effectiveness)-Softwaresystem, das dem Unternehmen die volle Kontrolle über seine Automatisierungstechnologie gibt. Darüber hinaus wurden die neuen Oberflächenbehandlungssysteme nahtlos in die Infrastruktur der Abwasserbehandlung von UAC Vietnam integriert. Die Abfälle werden effizient über ein spezielles System verarbeitet, das die Einhaltung der Umweltvorschriften gewährleistet.

"Unser Ziel war es, ein Software- und selbstentwickeltes Hardwaresystem zu entwickeln, das alle unsere spezifischen Anforderungen bis ins kleinste Detail erfüllt", erklärt Hoa Nguyen, Maintenance and Special Projects Manager bei UAC Vietnam. "Anstatt eine Lösung zu kaufen, haben wir ein maßgeschneidertes System entwickelt, das uns die volle Kontrolle gibt und flexibel skalierbar ist. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es uns, unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Zusätzlich verwaltet unsere Automatisierungsplattform aktiv wichtige Produktionskennzahlen."

Entwickelt für die Zukunft der Luft- und Raumfahrtindustrie

Jedes dieser Projekte stellt einen klaren Schritt in Richtung Zukunft der Luft- und Raumfahrtproduktion dar - eine Zukunft, die smarter, autonomer und effizienter ist. Durch Investitionen in selbst entwickelte Technologien, Automatisierung und technisches Know-how stellt Montana Aerospace sicher, sowohl aktuellen als auch zukünftigen Anforderungen einer sich schnell entwickelnden Luftfahrtbranche gerecht zu werden - auf Basis höchster Standards für Qualität und Sicherheit. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt in der engen Zusammenarbeit und Integration aller Unternehmensbereiche innerhalb der Gruppe. Durch das One-Stop-Shop-Konzept verbindet Montana Aerospace vertikale Integration, technisches Know-how und maximale Produktionsflexibilität über Standorte und Geschäftsbereiche hinweg - zum Nutzen der Kunden rund um den Globus.

Über Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Universal Alloy Corporation

Universal Alloy Corporation (UAC) ist ein weltweit führender Hersteller und hoch integrierter Produzent von Strukturbauteilen und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, exzellenten Service und ein weltweites Fertigungsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer im Bereich hochkomplexer extrudierter und maschinell bearbeiteter Bauteile für den Strukturbau, wie Rumpf- und Flügelkomponenten, etabliert. Mit modernen Produktionsstätten auf drei Kontinenten - USA, Europa und Asien - beschäftigt die UAC, eine Division der Montana Aerospace AG, rund 2.500 Mitarbeiter.

