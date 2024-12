Dräger präsentierte auf der German Select-Konferenz von mwb research, wo der Leiter der Investor Relations, Thomas Fischler, ein Update zu den langfristigen Perspektiven des Unternehmens gab. Dräger konzentriert sich auf Technologieführerschaft (z. B. "Dräger One") und strebt an, die EBIT-Marge jährlich um 1 % zu verbessern, um bis 2030 eine Marge von 10 % zu erreichen, wobei der Profitabilität Vorrang vor dem Wachstum eingeräumt wird. Ab 2025 wird in Nordamerika Wachstum erwartet, da dort die vollständige Produktzulassung vorliegt, während sich der chinesische Markt trotz regulatorischer Herausforderungen bis 2025 stabilisieren und leicht erholen soll. Kostenoptimierungen und reduzierte F&E-Ausgaben werden die Margen stützen. Die hochwertigen Produkte von Dräger, die starke Marktposition und das unterbewertete Kurs-Gewinn-Verhältnis (<10x) machen das Unternehmen zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. Die Kaufempfehlung bleibt unverändert mit einem Kursziel von 65,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Draegerwerk%20AG%20&%20Co.%20KGaA