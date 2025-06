Drägerwerk (Dräger) treibt seinen strategischen Fahrplan weiter voran - mit einem resilienten Geschäftsmodell und innovativen Lösungen in den Bereichen Medizintechnik und Sicherheit. Investitionen in Konnektivität, wie die Plattform Dräger ONE und die serviceorientierte Gerätevernetzung, unterstützen ein margenstärkeres Wachstum. Der starke Auftragsbestand des Unternehmens - im ersten Quartal im Jahresvergleich um 6,% auf 861 Mio. EUR gestiegen - sorgt für eine gute Visibilität für das zweite Halbjahr 2025 und unterstützt Umsatz- sowie Margenwachstum. Nach einem Kursanstieg der Aktie um fast 60% auf 71,80?EUR hat Dräger das Kursziel von mwb research in Höhe von 72,00 EUR nahezu erreicht. Auf dem aktuellen Niveau spiegelt die Bewertung den operativen Fortschritt wider, weshalb die Analysten ihre Empfehlung von KAUFEN auf HALTEN anpassen. Für weiteres Kurspotenzial wird nun ein neuer Impuls benötigt. Anleger können am 1. Juli auf der mwb research Health Care Conference tiefere Einblicke in neue Wachstumstreiber bei Dräger erwarten. Thomas Fischler, Head of Investor Relations bei Dräger, wird aktuelle Entwicklungen vorstellen. Hier geht's zur Anmeldung: https://research-hub.de/conference/health-care-conference. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Draegerwerk%20AG%20&%20Co.%20KGaA





