FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend hohe Dividende hat am Donnerstag die Anleger von Aurubis entzückt. Der Aktienkurs des Kupferkonzerns legte gegen Mittag um 15 Prozent auf 87,55 Euro zu. Die Aktien erreichten dadurch den höchsten Stand seit April 2023 und führten die Gewinnerliste im MDax an.

Gut an kam, dass mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen als im Vorjahr. Analyst Christian Obst von der Baader Bank sieht darin eine positive Überraschung, da der Analystenkonsens lediglich bei 1,33 Euro gelegen habe und damit eine Senkung erwartet worden sei. Obst selbst hatte mit einer Bestätigung der Dividende aus dem Vorjahr gerechnet. Warburg-Experte Stefan August schrieb, er sei von einem Rückgang auf 1,20 Euro ausgegangen.

Die höhere Auszahlung kommt auch dem Großaktionär Salzgitter AG zugute, der gut 30 Prozent der Anteile an Aurubis hält. Entsprechend stieg auch die Nachfrage nach den Aktien des Stahlkonzerns, die am Donnerstag im Nebenwerte-Index SDax etwa sechs Prozent an Wert gewannen. Erstmals seit gut einem Monat hatten sie zeitweise wieder über der 18-Euro-Marke notiert. Über die 21-Tage-Linie, der Relevanz für den kurzfristigen Trend nachgesagt wird, kehrten sie damit vorerst zurück.

Die von Aurubis vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr bestätigten die Eckdaten, und die Aussagen zum Ausblick wiederholten jene vom September. Diese Nachrichten des Kupferkonzerns wurden daher am Markt nicht als Kurstreiber angesehen. Ein Händler resümierte, Aurubis habe im abgelaufenen Geschäftsjahr ein ordentliches Ergebnis erzielt - trotz gewisser Herausforderungen, die es im Schlussquartal gegeben habe. Auch er hob die positive Überraschung bei der Dividende als Hauptthema hervor.

Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank schrieb in einem ersten Kommentar, er erwarte zunächst keine größeren Anpassungen der Konsensschätzungen. Diese seien bereits deutlich nach unten korrigiert worden, seitdem Aurubis im September die Eckdaten vorgelegt habe.