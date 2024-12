Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 49

Actien-Börse Nr. 49

www.bernecker.info

ZOOM war als Videodienstleister für die Vernetzung von Konferenzräumen der Retter in der Pandemie-Not, um die Geschäfte weiterzuführen. Der Kursexplosion bis 400 $ folgte der Absturz auf rd. 70 $, aber ZOOM hat sich inzwischen mit einem Umsatz um rd. 4,6 Mrd. $ etabliert. Ohne die Vernetzungstechnik von ZOOM sind große Konzerne und kleine Unternehmen kaum noch führbar. ZOOM war der Erfinder, hatte viele Mitläufer, die einen Margendruck ausüben, aber die Marktposition selbst steht nicht im Zweifel. Für 2025 erhöht ZOOM COMMUNICATIONS die Prognose für einen Umsatz bis 4,8 Mrd. $.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Trump bleibt Trump- Die Umfragewerte hängen im Moment in der Luft- HUGO BOSS liefert den Skandal- SAF HOLLAND: Jetzt einsteigen?- SOFTBANK erhöht seine Anteile an Open-AI- Stärker als NVIDIA!Ihre Bernecker Redaktion /