Köln (ots) -RTL Deutschland nimmt mit seinen News-Marken ntv und stern sowie perspektivisch weiteren Publishing Websites am globalen Perplexity-Partnerschaftsprogramm teil. Diese Kooperation markiert einen wichtigen Schritt in der Erkundung und Gestaltung der zukünftigen Welt der Suche, die zunehmend durch KI-gestützte Technologien wie Perplexity oder Chatbots wie ChatGPT geprägt sein wird.Erforschung der Suche der ZukunftIm Zuge der Partnerschaft wird RTL Deutschland testen, wie sich innovative KI-Lösungen in die Angebote von ntv, stern und anderen RTL-Publishing-Websites integrieren lassen - sowohl aus Produkt-Perspektive als auch im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle. Ziel ist es, die Marken breiter zugänglich zu machen und ihre Relevanz bei neuen Zielgruppen zu erhöhen.Isabella Thissen, Managing Director Digital RTL NEWS: "Wir nutzen die Chancen Künstlicher Intelligenz, um Vorteile für unsere Nutzer:innen und Mitarbeitenden zu schaffen. Unser Ziel dieser Kooperation ist es, unsere starken Publishing Marken ntv und stern auch auf neuen Kanälen als vertrauenswürdige Absendermarken in einer zunehmenden KI-Informationsflut zu platzieren. Wir begrüßen es, dass Perplexity AI mit seinem globalen Partnerschaftsprogramm ein mögliches Geschäftsmodell für Publisher anbietet. Das ist ein erster Schritt, um in diesem Bereich Effekte zu testen und dadurch nachhaltige Innovationen zu schaffen. Ziel muss es sein, digitale Wertschöpfung für Inhalteanbieter zu ermöglichen."Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer von Perplexity: "Wir haben unser Publisher-Programm gestartet, um strategische Partnerschaften mit Nachrichtenorganisationen zu entwickeln, deren Inhalte die Fragen beantworten, die Menschen stellen. Als einer unserer größten Märkte weltweit freuen wir uns, mit RTL einen der größten deutschsprachigen Publisher begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um unsere Technologie für neue, leserorientierte Erfahrungen zu nutzen und ein gesundes und aktives Informationsökosystem zu fördern."Gemeinsame Forschung und EntwicklungNeben der Produktintegration wird die Zusammenarbeit auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte umfassen. Es ist auch geplant, dass Mitarbeitende Zugang zum Enterprise Pro Programm erhalten, um Erfahrungen zu sammeln. Ziel ist es, die Publishing Websites von RTL Deutschland noch attraktiver zu machen. Ein Beispiel ist die Implementierung von integrierten KI-Suchen, die den Nutzern einen noch einfacheren und relevanteren Zugang zu den markenspezifischen Inhalten ermöglichen.Über Perplexity AIPerplexity ist eine "Antwortmaschine", die Nutzeranfragen in Dialogform beantwortet und dafür auf eine Vielzahl glaubwürdiger Quellen zurückgreift. Das Unternehmen wurde 2022 von ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI, Meta, Quora, Bing und Databricks gegründet. Perplexity hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wissensdurst der Welt zu stillen, indem das Unternehmen die Lücke zwischen traditionellen Suchmaschinen und KI-gesteuerten Programmen schließt. Jede Woche beantwortet die Antwortmaschine von Perplexity mehr als 100 Millionen Fragen aus aller Welt. Sie ist online unter www.perplexity.com und auf iOS, Mac und Android verfügbar.