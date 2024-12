Die Mercedes-Benz-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung mit einem Tageshöchststand von 53,51 EUR. Im XETRA-Handel bewegte sich das Papier zunächst seitwärts, konnte aber im späteren Verlauf an Dynamik gewinnen und verzeichnete einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 53,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 833.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das am 8. April erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie rund 31 Prozent unter diesem Niveau.

Ausblick und Kennzahlen

Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigen eine Entwicklung mit Licht und Schatten: Bei einem Umsatz von 34,53 Milliarden EUR wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet. Dies bedeutet zwar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Analysten bleiben jedoch optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 70,35 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 9,71 EUR prognostiziert, während die erwartete Dividende bei 4,41 EUR liegt.

