Toyoda Gosei Co., Ltd. (TOKYO:7282) arbeitet an der Erhöhung der Schutzleistung seiner Airbags durch computergestütztes Engineering (CAE), das Bewegungen und Verletzungen des menschlichen Körpers bei Verkehrsunfällen simuliert. Das Unternehmen präsentierte die mit seiner CAE-Expertise gewonnenen Erkenntnisse auf der Airbag 2024 dem 16. Internationalen Symposium für integrale Fahrzeugsicherheitssysteme, das vom 25. bis 27. November in Deutschland stattfand.

Dieses internationale Symposium findet alle zwei Jahre statt, um gemeinsame Bemühungen zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit zwischen Industrie, Wissenschaft und Regierung zu fördern. Das dort geteilte Wissen wird in die Entwicklung zukünftiger Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften einfließen. Mit dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten weltweit auf ein Minimum zu senken, hat Toyoda Gosei an diesen Symposien seit ihrer Einrichtung teilgenommen und ist besonders an der Entwicklung und dem Angebot von Produkten für sichere Mobilität interessiert.

Bei der diesjährigen Präsentation des Unternehmens ging es um den Einsatz von Modellen des menschlichen Körpers, die Bewegungen und Verletzungen des Körpers originalgetreu simulieren können. Seit über zwanzig Jahren analysiert Toyoda Gosei die Sicherheit von Autos mit diesen virtuellen Modellen sowie mit den Dummy-Puppen, die üblicherweise bei Crashtests in der Entwicklung eingesetzt werden. Neben der Vorhersage des Risikos von Knochenbrüchen bei älteren Menschen, die bei Unfällen besonders durch Stöße gefährdet sind, betreibt das Unternehmen auch Forschung und Entwicklung zur Vorhersage des Risikos von Organschäden, die mit Dummies nur schwer zu erkennen sind, in einer medizinisch-technischen Zusammenarbeit.1 Im Rahmen seiner Bemühungen um die Fahrzeugsicherheit analysierte das Unternehmen Faktoren für Brust- und Bauchverletzungen und präsentierte Ergebnisse zur Wirkung des Front-Center-Airbags, eines neuen Airbag-Typs für Seitenkollisionen. Das Unternehmen vertiefte die Gespräche mit dem Direktor und Professor Andre Seeck, einem der Vorstandsmitglieder von Euro NCAP, über Bewertungstrends in Europa, die für die Automobilsicherheit weltweit führend sind.

Toyoda Gosei wird sein Fachwissen im Bereich CAE weiter ausbauen, um Aspekte wie verschiedene menschliche Körpertypen, komplexe Aufprall- und Unfallarten sowie verschiedene Fahrzeugformen bei der Entwicklung seiner Produkte zu berücksichtigen.

1 Forschung und Entwicklung werden gemeinsam mit der Shiga University of Medical Science, der Coventry University, der Wayne State University und dem Medical College of Wisconsin durchgeführt

