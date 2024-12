Frankfurt am Main (ots) -Weihnachtsgeschenke - jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Warum nicht einmal mit gutem Gewissen praktisch schenken? Mit einem Wassersprudler und Sirups kann man sich all seine Lieblingsgetränke ganz einfach selbst machen. Darüber hinaus ersetzt man Einwegplastikflaschen, spart sich das Schleppen von Wasserflaschen und auch eine Geldersparnis ist beim Selbersprudeln möglich, wie das Magazin ÖKO-TEST* im Juni 2024 feststellte.SodaStream bietet dafür eine große Auswahl an Wassersprudlern an - von dem Einstiegsgerät GAIA über die kompakte TERRA bis hin zum Premium-Sprudler DUO, der Leitungswasser in einer Glas- wie auch Kunststoffflasche aufsprudelt. Für diejenigen, die technik- und designaffine Menschen beschenken möchten, ist die E-DUO genau das richtige Gerät: Sie ist der erste automatische Wassersprudler, der mit den SodaStream Glas- und Kunststoffflaschen kompatibel ist. Die elektrische One-Touch-Technologie ermöglicht Verbraucher:innen dank drei verschiedener Sprudelstärken die Herstellung von Sprudelwasser ganz nach ihrem persönlichen Geschmack.Freunde und Familie besitzen schon eine DUO oder E-DUO? Dann kommt hier der ultimative Tipp für eine im wahrsten Sinne des Wortes neue coole Flasche von SodaStream: In der schicken Edelstahlflasche "DUO Thermic" kann Leitungswasser ebenfalls direkt aufgesprudelt werden, sie hält Getränke lange kühl und kann gut mitgenommen werden.Wer als Fakten-Fan Weihnachten noch mit Spar-Tipps punkten will, sollte sich den Bericht der ÖKO-TEST* durchlesen. Fazit: Bei einem geschätzten jährlichen Wasserverbrauch von 275 Litern pro Person ist es besonders günstig, Leitungswasser zu trinken. Wer es sprudelig mag, spart mit der Nutzung eines Wassersprudlers im Vergleich zum Kauf von Wasser beim Discounter bis zu rund 30 Euro und wer immer zu Markenwasser greift, spart auf diese Weise jährlich sogar rund 95 bis 315 Euro.*Juni 2024: http://ots.de/Ku6FryProduktinformationen:Wassersprudler E-DUOInkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L), beide spülmaschinengeeignet60 L Quick Connect Kohlensäure-ZylinderTitanUVP: 229,00 EURWassersprudler DUOInkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L), beide spülmaschinengeeignet60 L Quick Connect Kohlensäure-ZylinderTitan oder WeißUVP: 199,90 EURWassersprudler TERRAInkl. spülmaschinengeeigneter Kunststoffflasche (1 L)60 L Quick Connect Kohlensäure-ZylinderSchwarz oder WeißUVP: 119,90 EURWassersprudler GAIAInkl. spülmaschinengeeigneter Kunststoffflasche (1 L)60 L Quick Connect Kohlensäure-ZylinderSchwarzUVP: 49,00 EUREdelstahlflasche DUO ThermicKompatibel mit der SodaStream DUO und E-DUODoppelwandig vakuumisoliert für eine konstante TemperaturKapazität von 680 ml bis zur FülllinieSpülmaschinengeeignet100 % recycelbarUVP: 29,99 EURPressekontakt:Blume PR GmbH & Co. KGGaußstraße 120D-22765 HamburgTel: +49.40.870 893-30Email: sodastream@blume-pr.deOriginal-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58603/5924764