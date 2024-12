An der Börse sind die Bullen nicht einzufangen. Der S&P 500 markierte am Donnerstag mit 6.095 Punkten das nächste Rekordhoch. Seit Jahresbeginn liegt der Index mit 27 Prozent im Plus. Der Dow Jones kommt auf +19 Prozent, der DAX auf +22 Prozent. Jetzt ist die Zeit gekommen, um kräftig nachzukaufen."Cash is King" ist derzeit der schlechteste Rat. Oder anders ausgedrückt: Schade um die sieben Billionen Dollar, die aktuell in amerikanischen Geldmarktfonds investiert sind. Der Aktienmarkt läuft auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...