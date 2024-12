Die Allianz-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung und schloss bei 304,60 Euro, was einem Anstieg von 1,50 Prozent entspricht. Der Versicherungskonzern steht derzeit im Fokus der Anleger aufgrund möglicher strategischer Veränderungen im Bereich der Vermögensverwaltung. Besonders interessant sind die Gespräche zwischen der Allianz und dem französischen Vermögensverwalter Amundi über einen potenziellen Zusammenschluss der Tochtergesellschaft Allianz Global Investors. Die geografische Ergänzung beider Unternehmen könnte dabei einen bedeutenden Mehrwert schaffen, da Amundi besonders stark in Frankreich und Südeuropa vertreten ist.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Aktienkurs

Die grundsätzlich positive Geschäftsentwicklung der Allianz untermauert die aktuelle Kursentwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte der Konzern seinen Gewinn je Aktie auf 6,54 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,12 Euro entspricht. Auch der Umsatz zeigte mit 42,80 Milliarden Euro einen beachtlichen Zuwachs von über 65 Prozent. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 314,43 Euro.

