Erstmals seit Juli ist die Aktie von Thyssenkrupp in dieser Woche wieder über die 4-Euro-Marke geklettert. Rund 45 Prozent hat der Industriekonzern seit dem Allzeittief inzwischen zugelegt. Dabei bleibt das konjunkturelle Umfeld schwierig und nun geht auch noch der Finanzchef von Bord - doch es gibt Hoffnung.In den Branchen Bergbau und Stahl würden sich im ersten Quartal noch einmal "zyklische Schmerzen" abzeichnen, so Analyst Dominic O'Kane in einer neuen Studie. Doch dann dürfte der Trend wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...