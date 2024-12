Die Konjunkturerholung lässt weiter auf sich warten. "Die Märkte haben sich nicht in dem Maße belebt, wie es Branchenexperten Anfang des Jahres vorhergesagt hatten", so Jochen Ruetz gegenüber dem AKTIONÄR. Dennoch hat der Finanzvorstand von GFT Technologies erste Stabilisierungstendenzen ausgemacht. Die Schwaben setzen nun alle Hebel in Bewegung, um die Wachstumsstrategie fortzusetzen. So sollen die KI und Nvidia dabei helfen.

