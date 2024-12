DJ Tarifabschluss: Beschäftigte bei Eon und Tennet erhalten 4,6 Prozent mehr

DOW JONES--Die Beschäftigten des Energiekonzerns Eon und des Stromnetzbetreibers Tennet bekommen ab dem 1. Januar 2025 eine Entgelterhöhung um 4,6 Prozent. Darauf haben sich die IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und die Arbeitgeber am Donnerstagabend in der zweiten Tarifverhandlung in Frankfurt geeinigt. Auszubildende erhalten im Dezember zusätzlich eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 900 Euro, teilte die Gewerkschaft mit. Die Übernahmegarantie für Auszubildende wird bis zum Jahresende 2029 verlängert. IGBCE-Mitglieder erhalten ab 2025 einen bezahlten Freistellungstag für Weiterbildung mehr.

Der Tarifvertrag für die rund 30.000 Energie-Beschäftigten hat eine Laufzeit von 13 Monaten.

December 06, 2024 05:28 ET (10:28 GMT)

