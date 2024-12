Die BMW-Aktie entwickelt sich in dieser Woche deutlich besser als der Rest der Branche. Ursache: Analysten trauen dem Autobauer wesentlich mehr zu als der Konkurrenz. Doch woher kommt das? Und kann sich diese Entwicklung nachhaltig im Chart manifestieren? Nächster Favoritenwechsel bei den Analysten Bereits früher in dieser Woche hat die UBS in einer Branchenstudie ihren Favoriten im Automobilsektor genannt. Statt Mercedes-Benz ist es der bayrische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...