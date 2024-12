Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag mehr als +3% zugelegt und liegt am Freitag vorbörslich ebenfalls im Plus. Wo liegen die aktuellen Kurstreiber und was können Anleger jetzt noch erwarten? Autonomes Fahren breitet sich aus Am Donnerstag hat die zu Alphabet gehörende Robotaxi-Firma angekündigt, ihre autonomen Ride-Hailing-Dienste in Zukunft auch in Miami, Florida anzubieten. Geplant ist, die autonomen Fahrzeuge Anfang nächsten Jahres in der südostamerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...