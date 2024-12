BeschlussWCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Frankfurt am MainWiderruf der Zulassung der Aktien zum regulierten MarktAuf Antrag der Gesellschaft wird die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000A1X3X33) zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BörsO widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 11.12.2024 wirksam.Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.Frankfurt am Main, 06.12.2024Frankfurter WertpapierbörseGeschäftsführung