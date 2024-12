The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2024ISIN NameDE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N.CA42804X1078 HERTZ ENERGY INCCA87039X3076 SWEET EARTH HOLD. CORP.GB00BKY4XG48 MUSICMAGPIE LS -,01GB00BN497V39 ATRATO ONS.ENERGY LS -,01USP7354PAA23 OI 18/25 REGSXS2355059838 GOLDMAN S.GRP 21/25 FLR FXS2359953283 TITAN HOL.II 21/29 REGS