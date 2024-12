Die Digital X Aktie verzeichnete am 7. Dezember 2024 einen außergewöhnlichen Handelstag mit einem bemerkenswerten Kursanstieg von 205,21 Prozent auf 0,0293 USD. Dieser sprunghafte Anstieg erfolgte trotz einer eher verhaltenen Entwicklung in den vorangegangenen Wochen, in denen das Papier des australischen Blockchain-Spezialisten einen monatlichen Rückgang von 14,83 Prozent verbuchen musste.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 30,0 Millionen Euro und einem Cashflow von 168,7 Millionen zeigt sich das Unternehmen finanziell solide aufgestellt. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,02, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis 0,15 beträgt.

