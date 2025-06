DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 23.854 Pkt - Cliq Digital gesucht

DOW JONES--Von einem ausgesprochen ereignislosen Geschäft nach Xetra-Schluss mit deutschen Aktien hat ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwochabend gesprochen. Eine Mitteilung aus der fünften Reihe sorgte für die einzig handelbare Nachricht. So wurden Cliq Digital 9 Prozent fester mit 5,31 Euro in der Mitte gehandelt. Großaktionär Dylan Media will auf der Hauptversammlung ein öffentliches Teilrückkaufangebot für bis zu 2.060.000 Aktien zu einem Preis von 6,06 Euro je Aktie durchsetzen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.854 23.949 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

