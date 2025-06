EQS-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Cliq Digital AG: Kein Erwerbsangebot von Dylan Media - Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabset



11.06.2025 / 19:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Cliq Digital AG: Kein Erwerbsangebot von Dylan Media - Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der Gesellschaft Düsseldorf, 11. Juni 2025 - Cliq Digital AG ("Gesellschaft") wurde heute von Dylan Media B.V. ("Dylan Media") darüber informiert, dass Dylan Media ihr bisher erwogenes öffentliches Teilerwerbsangebot an die Aktionäre der Gesellschaft nicht weiter verfolgen wird. Dylan Media teilte der Gesellschaft zudem mit, dass sie derzeit rund 19,1 % der Aktien der Gesellschaft ("Aktien") hält und Kaufverträge über weitere 21,2 % der Aktien abgeschlossen hat, wodurch sich die Gesamtbeteiligung von Dylan Media auf rund 40,3 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöht. Dylan Media hat die Gesellschaft ferner über ihre Entscheidung informiert, die Ergänzung eines Tagesordnungspunktes für die bevorstehende ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft ("oHV 2025") zu verlangen, der einen Beschluss über die Durchführung eines öffentlichen Teilrückkaufangebots der Gesellschaft an alle Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb von bis zu 2.060.000 Aktien, entsprechend rund 31,65 % des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen eine Gegenleistung in Höhe von EUR 6,06 je Aktie (entsprechend dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten sechs Monate vor dem Datum dieser Mitteilung zuzüglich eines Aufschlags von 15 %) ("Potenzielles Teilrückkaufangebot"), verbunden mit einer Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen des Potenziellen Teilrückkaufangebots zu erwerbenden Aktien, vorsieht. Darüber hinaus teilte Dylan Media der Gesellschaft mit, dass sie sich das Recht vorbehalte, ihr Ergänzungsverlangen bis zur oHV 2025 zu ändern, um insbesondere Finanzinformationen zu berücksichtigen, die voraussichtlich vor der oHV 2025 veröffentlicht werden. Dylan Media teilte der Gesellschaft auch mit, dass sie sich unwiderruflich und unbedingt dazu verpflichten wird, das Potenzielle Teilrückkaufangebot für die von ihr gehaltenen Aktien nicht anzunehmen. Angesichts der wesentlichen Änderungen in der Aktionärsstruktur der Gesellschaft, der begrenzten Nachfrage und Liquidität der Aktien und der Tatsache, dass der Kapitalmarkt nicht mehr die am besten geeignete Option für die Finanzierung der Gesellschaft darstellt, während gleichzeitig erhebliche laufende Notierungspflichten, Ausgaben und Opportunitätskosten anfallen, hält die Gesellschaft ein Delisting der Aktien von allen Börsen weiterhin für den richtigen Schritt, der im Interesse der Gesellschaft ist, und beabsichtigt, nach Abschluss des Potenziellen Teilrückkaufangebots eine Entscheidung über ein Delisting zu treffen. Die Gesellschaft wird die Aktionäre und den Kapitalmarkt zu gegebener Zeit über das Ergebnis des Potenziellen Teilrückkaufangebots und die weiteren Überlegungen im Hinblick auf ein Delisting informieren.



Ende der Insiderinformation



11.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com