Die Intuit Aktie verzeichnete am 7. Dezember einen leichten Rückgang und notierte bei 646,47 USD, was einem Minus von 0,34 Prozent entspricht. Der Softwarekonzern, mit einer Marktkapitalisierung von 171,3 Milliarden Euro, steht vor bedeutenden Investorenveranstaltungen. In der kommenden Woche wird Intuit sowohl auf der Nasdaq Investor Conference am 10. Dezember als auch auf der Barclays Global Technology Conference am 11. Dezember vertreten sein.

Aktuelle Entwicklungen

Das Unternehmen hatte kürzlich seine vierteljährliche Dividende für Oktober 2024 auf 1,04 USD erhöht, nachdem in den vorherigen Quartalen jeweils 0,90 USD ausgeschüttet wurden. Im Monatsvergleich konnte die Aktie ein leichtes Plus von 0,11 Prozent verzeichnen, während die Jahresentwicklung mit einem Zuwachs von 12,14 Prozent deutlich positiver ausfällt.

