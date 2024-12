Mit großen Ambitionen ist im September die Biotech-Gesellschaft BioAge Labs an die Börse gegangen. Das Unternehmen nutzte die guten Voraussetzungen im Forschungsbereich für Adipositas-Medikamente, um brutto knapp 200 Millionen Dollar über ein Listing einzusammeln. Doch auf die Euphorie folgte am Nikolaustag die Ernüchterung.Am gestrigen Freitag gab BioAge Labs den Abbruch der klinischen Phase-2-Studie "STRIDES" zur Untersuchung von dem Wirkstoff Azelaprag in Kombination mit dem zugelassenen GLP-1-Präparat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...