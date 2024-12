Die Rio Tinto Gruppe setzt ihren strategischen Umbau konsequent fort. In einem bedeutsamen Schritt hat der Bergbaukonzern kürzlich den Verkauf seiner Wyoming-Vermögenswerte an Uranium Energy für 175,4 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Gleichzeitig präsentierte das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025, der die mittelfristigen Ziele des Konzerns unterstreicht.

Anstehender Investorentermin

Am 10. Dezember 2024 wird Rio Tinto an der OTC Markets Group Inc Precious Metals & Critical Materials Virtual Investor Conference teilnehmen, wo das Management weitere Einblicke in die Unternehmensstrategie geben wird.

Anzeige

Rio Tinto-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rio Tinto-Analyse vom 7. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Rio Tinto-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rio Tinto-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rio Tinto: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...