Sartorius-Aktien ISIN: DE0007165631 haben im Wochenverlauf 2,43 Prozent an Wert verloren. Damit war der Pharma- und Laborzulieferer einer der Verlierer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 212,50 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 220,80 Euro gesehen. Glaubt man den Analysten, sind die gegenwärtigen Notierungen Kaufkurse. Auf finanzen.net liegt der durchschnittliche Zielkurs bei 256,73 Euro. Im Durchschnitt sehen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...