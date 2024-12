Mönchengladbach - Am 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladch zuhause gegen Borussia Dortmund mit 1:1 unentschieden gespielt.Die Fohlenelf ließ den Gast mit einem aggressiven Pressing kaum zur Entfaltung kommen minimierte so die Torgefahr. Sabitzers Versuch in der sechsten Minute ging links vorbei und war eine der wenigen gefährlichen BVB-Aktionen. In der 42. Minute prüfte Gittens Keeper Nicolas mit einem wuchtigen Distanzschuss, das war es aber auch im ersten Durchgang. Ohne Tore ging es in die Kabinen.Nach dem Seitenwechsel setzte die Seoane-Elf dann etwas mehr Offensivakzente, konzentrierte sich aber weiter auf die Defensive. Eine Einzelaktion von Gittens brachte in der 64. Minute dennoch die Führung für die Sahin-Truppe: Der Brite ließ Honorat und Scally im Strafraum einfach stehen und setzte seinen Schlenzer perfekt in den rechten Winkel.Die Hausherren hatten in der 71. Minute aber die rasche Antwort parat: Groß konnte Kleindienst im Strafraum nur mit einem Klammergriff am Abschluss hindern und Stöger verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem Schuss in die Mitte.Anschließend hätte Hack die Partie in der 81. Minute sogar drehen können, Kobel lenkte den harten Abschluss des Jokers aber noch sensationell an den Querbalken.In der 87. Minute verhinderte Nicolas wiederum die erneute BVB-Führung, als er eine scharfe Flanke vor Guirassy rausfausten konnte.In der Nachspielzeit geriet das Heimteam dann noch kurios in Unterzahl: Der gerade erst eingewechselte Cvancara bekam erst Gelb wegen eines Fouls gegen Sabitzer und quasi direkt im Anschluss Gelb-Rot, weil er den Ball weggeworfen und sich über eine andere Foul-Entscheidung gegen ihn aufgeregt hatte. Kurz darauf war aber Schluss.Mit dem Punkt bleibt Dortmund vorerst Fünfter, Gladbach rutscht auf Rang elf ab.