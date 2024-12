Noch sind die meisten Türchen der Adventskalender ungeöffnet, doch an der Börse scheint jetzt schon Bescherung zu sein. Der DAX legte in dieser Woche einen beeindruckenden Aufwärtstrend mit Zugewinnen von rund vier Prozent und neuen Höchstständen hin. An der Wall Street fiel die Stimmung ähnlich gut aus und vor dem Wochenende verliehen die jüngsten Arbeitsmarktdaten den Bullen weiteren Rückenwind.Anzeige:Die hervorragende Stimmung bewegte sogar die abgestürzte Aktie von Bayer (DE000BAY0017) wieder etwas nach oben, obschon das ...

