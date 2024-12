Die Aktie hat am Dienstag den vielbeschriebenen Widerstand genommen, mit 17,138 Euro wurde am Freitag im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch erreicht. Dieser RuMaS Trading-Tipp hat bisher bis zu 12,75 Prozent Aktiengewinn gebracht. Im Wochenverlauf konnte die Deutsche Bank-Aktie 4,85 Prozent zulegen und gehörte zu den zehn besten Werten im DAX. Zum Handelsende am Freitag notiert das Frankfurter Geldhaus bei 16,854 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...