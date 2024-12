© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Diese in den kommenden Tagen (KW50) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Montag, 09. Dezember: Oracle Cloud-Dienstleistungen sind gefragt - dafür ist am deutschen Aktienmarkt das Papier von Software-Dienstleister SAP ein eindrucksvoller Beleg. Das DAX-Schwergewicht hat mit seinem Kursanstieg von 72 Prozent in diesem Jahr maßgeblich zur starken Performance des deutschen Leitindex beigetragen und dabei auch vom KI-Boom profitiert. Eine Entwicklung, die auch den Anteilen von Erzrivale Oracle zu einem anhaltenden Höhenflug verholfen haben, die sich sogar um 77 Prozent verteuern …