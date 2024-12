Die Karyopharm Therapeutics Aktie verzeichnete am 7. Dezember einen beachtlichen Aufschwung mit einem Plus von 7,17 Prozent auf 0,77 EUR. Diese positive Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Biotechnologie-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 90,0 Millionen EUR aufweist. Der aktuelle Kurssprung markiert eine deutliche Erholung, nachdem die Aktie im letzten Monat einen Rückgang von 4,94 Prozent verbuchen musste.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,66 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -1,04 zeigt das Unternehmen eine interessante Bewertungssituation. Die Aktie notiert derzeit 20,78 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch zurück.

