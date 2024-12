www.bernecker.info

Großes Aufatmen bei SUPER MICRO: Ein Delisting von der Börse hat man in letzter Sekunde verhindern können, weil von NASDAQ Stock Market eine Fristverlängerung für die Vorlage des Jahresberichts genehmigt wurde. Zuvor hatte das Unternehmen um eine Ausnahme der NASDAQ Listing Rule 5250(c)(1) bis zum 25. Februar 2025 gebeten. Nun bleibt also bis Ende Februar Zeit, den Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2024 beendete Geschäftsjahr, den Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den am 30. September 2024 beendeten Zeitraum und alle anderen erforderlichen Unterlagen einzureichen. Gelingt dies? Die Anleger sind offenbar erst einmal äußerst erleichtert und schickten die Aktie deutlich nach oben. Alles andere wird sich in Kürze zeigen.