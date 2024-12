Bei der virtuellen Hauptversammlung (HV) der Verbio SE am vergangenen Freitag sprach das Unternehmen über die Herausforderungen des vergangenen Geschäftsjahres (endete am 30. Juni), darunter Störungen im Biokraftstoffmarkt aufgrund von gedumpten Biodieselimporten aus China. Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Unternehmen, dass sich die Märkte für Biokraftstoffe und Treibhausgas (THG)-Quoten im Jahr 2025 stabilisieren werden. Dies wird durch eine deutsche Regelung unterstützt, die den Transfer von THG-Quoten von 2024 auf 2025 und 2026 aussetzt. Verbio rechnet mit einer steigenden Nachfrage und höheren Preisen für THG-Quoten. Die Diversifizierungsstrategie von Verbio, die Biodiesel, Bioethanol, Biogas und die internationale Expansion - insbesondere in den USA - umfasst, trägt dazu bei, politische Abhängigkeiten zu reduzieren und neue Märkte zu erschließen. Zudem investiert das Unternehmen in eine neue Anlage für biobasierte Spezialchemikalien in Deutschland, die voraussichtlich 2026/2027 in Betrieb gehen soll. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR und halten an ihrer positiven Einschätzung der langfristigen Wachstumsperspektiven von Verbio fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE