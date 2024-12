Am Montag ist der DAX mit dem sechsten Rekordhoch in Folge in die Woche gestartet, bevor dann aber erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende ging der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 20.345,96 Zählern aus dem Handel. Auch am heutigen Dienstag dürften die Gewinnmitnahmen zunächst anhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 20.287 Punkte.Auf der Terminseite ist es am Dienstag weiter relativ ruhig. Bei Microsoft findet die Hauptversammlung statt, Metro veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...