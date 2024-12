Die Allianz hat ehrgeizige Pläne: Der DAX-Konzern will den Gewinn je Aktie bis 2027 jährlich kräftig steigern und gleichzeitig hohe Renditen auf das Eigenkapital erzielen. Neben klaren Wachstumszielen in der Schaden- und Unfallversicherung bleibt auch die Dividendenpolitik im Fokus.Die Allianz will den Gewinn in den kommenden Jahren weiter deutlich steigern. Wie der DAX-Konzern am Dienstag vor Beginn seines Kapitalmarkttags in München mitteilte, soll der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...