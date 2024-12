Emittent / Herausgeber: ARTS Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

ARTS Asset Management: Beimischung von Bitcoin & Co trägt deutlich zur Performance im klassischen Mischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible bei Kryptowährungen als neue Asset-Klasse seit einem Jahr im klassischen Mischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible im Einsatz

Beimischung von Bitcoin & Co trägt zu rund 10 % an erfreulicher Kursperformance bei

Striktes Risikomanagement durch das erprobte ARTS-Trendfolgesystem sorgt für dynamische Ein- und Ausstiege je nach Marktlage

Leo Willert, Gründer von ARTS: "Wir behandeln Kryptos wie jede andere Assetklasse" Wien, 10.12.2024. Seit nunmehr einem Jahr integriert ARTS Asset Management ("ARTS") im Dachmischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (ISIN DE000A0YJMN7) Krypto-Assets in Form von Exchange-Traded Products (ETPs). Seit dem ersten Kauf von Bitcoin-ETPs Anfang Dezember 2023 haben die Investments in Krypto-Assets im Zeitraum von einem Jahr rund 10 % des Ertrages im Fonds beigesteuert. Insgesamt lag die Performance des Fonds vom 07.Dezember 2023 bis zum 07. Dezember 2024 bei 15,36 %. Aktuell werden die beiden nach Marktkapitalisierung größten Kryptowerte - Bitcoin & Ethereum - eingesetzt. Die Obergrenze im Fonds beträgt zusammen 5 %. Im Rahmen des zugrundeliegenden Risikomanagements im Trendfolgemodell wurden insgesamt fünf Mal Positionen im genannten Zeitraum aufgebaut und in zwischenzeitigen Schwächephasen wieder abgebaut. Gerade in den letzten Monaten war der positive Effekt trotz der relativ geringen Beimischung von Bitcoin- und Ethereum deutlich spürbar: Ende September 2024 generierte das rein systematisch und regelbasierte Trendfolgesystem ein starkes Kaufsignal. Seit diesem Einstieg hat das entsprechende Bitcoin-ETP, das aktuell einen Anteil am Gesamtfonds von 4,37 % ausmacht, einen zusätzlichen Performancebeitrag für den Fonds von 1,74 % geliefert. Damit generierte das Kryptoinvestment einen Ertragsanteil an der Gesamtperformance des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible in etwas mehr als zwei Monaten von rund 30 %. Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management: "Unsere Entscheidung, die größten und wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum auf Basis unserer rein systematischen und regelbasierten Investmentprozesses wie jede andere Assetklasse zu behandeln und in unseren risikoadjustierten Mischfonds zu integrieren, war goldrichtig. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass unser Trendfolgesystem Chancen des aufstrebenden Kryptomarktes wahrnehmen kann und die damit verbunden Risiken gleichzeitig durch unseren aktiven Ansatz minimiert. Die richtige Beimischung von Bitcoin und Co. wirkte sich nachweislich positiv auf die Performance aus, ohne die Volatilität des Fonds negativ zu beeinflussen. Mit diesem integrativen Ansatz können auch risikobewusstere Investoren von der Entwicklung des Kryptomarktes in einem ausgewogenen und breit diversifizierten Mischfonds profitieren." Über den C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible-Fonds Der C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ist ein Dachmischfonds, der in Aktien-, Anleihen-, und Geldmarktfonds sowie in Exchange-Traded Funds (ETFs) und Exchange-Traded Products (ETPs) auf Bitcoin und Ethereum investiert. Die Anlagestrategie des im Jahr 2010 aufgelegten Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel, langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Im Hinblick auf die wachsende Akzeptanz von Bitcoin und Co. hat sich ARTS Asset Management dazu entschlossen, Bitcoin und Co. in das bewährte System des Dachmischfonds zu integrieren. Durch die Kappung auf maximal 5 % im Portfolio ist das Risiko für das Gesamtportfolio begrenzt. ETPs auf die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum stellen im Dachmischfonds nun neben Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds die vierte Anlageklasse dar. Die Aktienquote kann je nach Marktlage flexibel zwischen 0 und 100 % betragen. Die Auswahl der Positionen für den Fonds erfolgt automatisiert durch ein regelbasiertes Trendfolgesystem auf Basis der Momentum-Strategie. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible hat in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von 6,1 % pro Jahr und year-to-date eine Performance von 14,46 % (per Stichtag 07.12.2024) erzielt. Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 370 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen. Kontakt Presse DeutschlandKontakt Unternehmen edicto GmbH ARTS Asset Management GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer Manuela Pichler Telefon: +49 69 905 505-57 Telefon: +43 1 955 95 96 436 E-Mail: arts@edicto.de E-Mail: m.pichler@arts.co.at



www.arts.co.at Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Kryptozertifikate unterliegen hohen Kursschwankungs- sowie Emittentenrisiken, die bis zum Totalausfall des investierten Kapitals führen können. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Rücknahme-, Transaktions- und Depotkosten & Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST, Hanseatische InvestmentGmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.hansainvest.com , und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht



