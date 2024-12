Bremen (www.anleihencheck.de) - Energiekontor legt nachhaltige Unternehmensanleihe für Erneuerbare-Energien-Projekte auf - AnleihenewsDie im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor") (ISIN DE0005313506/ WKN 531350), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen begibt eine neue, nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro, die bis Ende Januar 2024 von institutionellen und privaten Anlegern gezeichnet werden kann, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung. ...

