Der Elektrofahrzeughersteller Stellantis greift tief in die Tasche und will eine neue Batteriefabrik in Spanien bauen.Autohersteller Stellantis baut in Spanien in eine Fabrik zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Gemeinsam mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL werden 4,1 Milliarden Euro in Zaragoza in Nordspanien investiert. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Für das Projekt wurde ein 50-50-Joint-Venture gegründet. Die Produktion soll bereits 2026 aufgenommen werden. Die Kapazität der Fabrik könne 50 Gigawattstunden erreichen. Mit 50 GWh Kapazität könnten in einer Fabrik pro Jahr 500.000 bis 1.000.000 Batterien für Elektroautos produziert werden. Das ist …