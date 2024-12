Der Versicherungskonzern Allianz hat am Kapitalmarkttag in München seine ambitionierten Wachstumspläne für die kommenden Jahre präsentiert. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bis 2027 jährlich um sieben bis neun Prozent auf 31,50 Euro steigen, während der operative Gewinn mindestens 18,5 Milliarden Euro erreichen soll. Für das laufende Jahr 2024 zeigt sich der Konzern noch optimistischer und hebt seine Prognose für den operativen Gewinn auf mindestens 15,5 Milliarden Euro an. An der Börse reagierte die Aktie zunächst verhalten und notierte am Vormittag mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent bei 297,70 Euro.

Neue Ausschüttungspolitik für Aktionäre

Im Rahmen der neuen Strategie plant die Allianz, ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg zu beteiligen. In den Jahren 2025 bis 2027 sollen mindestens 75 Prozent des bereinigten Nettogewinns an die Anteilseigner zurückfließen. Dies setzt sich aus einer Dividendenquote von 60 Prozent sowie mindestens 15 Prozent für Aktienrückkäufe zusammen. Die Eigenkapitalrendite soll im gleichen Zeitraum auf durchschnittlich mindestens 17 Prozent gesteigert werden.

Anzeige

Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 10. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...