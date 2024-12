Die Amazon-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag an der NASDAQ einen erfreulichen Kursanstieg von 0,5 Prozent und erreichte damit einen Stand von 227,17 USD. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im bisherigen Jahresverlauf wider, wobei das aktuelle Kursniveau nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 230,08 USD liegt. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Erholung gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt, als die Aktie noch bei 143,65 USD notierte, was einer beeindruckenden Wertsteigerung von über 36 Prozent entspricht.

Geschäftsentwicklung übertrifft Erwartungen

Die starke Kursentwicklung wird durch solide Geschäftszahlen untermauert. Im vergangenen Quartal konnte der Technologieriese seinen Umsatz um 11,04 Prozent auf 158,88 Milliarden USD steigern. Noch deutlicher fiel die Verbesserung beim Gewinn je Aktie aus, der von 0,96 USD im Vorjahresquartal auf 1,46 USD anstieg. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD.

