PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Vor wichtigen Ereignissen in dieser Woche hat der EuroStoxx 50 am Dienstag nach einer siebentägigen Gewinnserie nachgegeben. Zum Börsenschluss verlor der Eurozonen-Leitindex 0,68 Prozent auf 4.951,74 Punkte. Auch der französische Cac 40 zeigte sich schwächer.

Außerhalb des Euroraums fiel der Schweizer SMI um 1,01 Prozent auf 11.642,39 Punkte. Der britische FTSE 100 sank um 0,86 Prozent auf 8.280,36 Zähler.

Mit Blick auf die Wochen-Agenda an den Börsen herrscht etwas Vorsicht, denn am Mittwoch stehen in den USA die viel beachteten Inflationsdaten an und am Donnerstag hierzulande die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). In der darauf folgenden Woche legt die Notenbank Fed die Leitzinsen in den USA fest.

Unter den Branchen gab es nur wenige Gewinner. Am deutlichsten legte der Automobilsektor zu. Volkswagen mit plus 1,9 Prozent sowie Mercedes-Benz und Stellantis mit jeweils plus 1 Prozent waren im EuroStoxx die drei stärksten Papiere.

Die deutlichsten Verluste verbuchte der Sektor der Industriegüter . Schneider Electric büßten 2,2 Prozent ein.

Die Aktien des Luxuskonzerns LVMH, am Vortag mit kräftigem Zuwachs noch der Tagessieger im EuroStoxx, lagen am Dienstag mit minus 2,5 Prozent auf dem letzten Platz in dem Index. Sehr schwach waren auch Kering mit minus 2,2 Prozent./ajx/jha/

DE0007100000, FR0000121014, FR0000121485, FR0000121972, DE0007664039, EU0009658145, EU0009658160, EU0009658681, EU0009658905, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545, NL00150001Q9