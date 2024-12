Anzeige / Werbung

Lululemon Aktie: Globales Wachstum. Nike- und Adidas-Konkurrent springt nach den Zahlen an!

Lululemon Athletica ist ein weltweit bekanntes Unternehmen, das sich auf hochwertige Sport- und Freizeitbekleidung spezialisiert hat und durch seinen innovativen Ansatz eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1998 in Vancouver, Kanada. Dort begann Lululemon zunächst als kleiner Einzelhändler für Yogabekleidung und hat sich seitdem zu einer globalen Marke entwickelt, die nicht nur die Sportbekleidungsindustrie beeinflusst, sondern auch einen Lifestyle rund um Wellness, Fitness und bewusste Lebensführung geschaffen hat. Stores in Deutschland runden das Bild an, was die Konkurrenten Adidas und Nike zunehmend Marktanteile kostet.

Genau dies machen wir zum Thema und blicken natürlich auch auf die Aktienentwicklung mit dem Freestoxx-Tool.

