Sonja Stirnimann verzichtet auf Wiederwahl in den Verwaltungsrat



10.12.2024 / 19:30 CET/CEST





Glarus, 10. Dezember 2024 - Sonja Stirnimann steht an der kommenden Generalversammlung für die Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank nicht zur Verfügung. Sie gehört diesem seit 2019 an und ist Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Aufgrund einer persönlichen Neuausrichtung verzichtet Sonja Stirnimann an der kommenden Generalversammlung vom 25. April 2025 auf eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank. Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt sie ihre Verantwortung für die Bank weiterhin wie bisher wahr.



Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank bedauert dies sehr und bedankt sich bei Sonja Stirnimann herzlich für ihr grosses Engagement und die wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.



Die Bank wird umgehend den Suchprozess für eine Nachfolge einleiten.



