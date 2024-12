Die Bel Group, ein wichtiger Akteur im Lebensmittelbereich mit Molkereiprodukten, Obst und pflanzlichen Portionen für eine gesündere Ernährung und bekannten internationalen Marken wie The Laughing Cow®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh® oder GoGo squeeZ®, hat sich mit Kinaxis Inc. (TSX: KXS), einem weltweit führenden Anbieter von End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung, und seinem Solution-Extension-Partner 4flow zusammengetan, um seine Lieferkettenabläufe von der Nachfrage bis zum Vertrieb zu transformieren.

Im Rahmen ihrer strategischen Wachstums- und Nachhaltigkeitsinitiativen suchte die Bel Group nach innovativen Lösungen, um die operative Leistung zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu stärken. Die Gruppe, die für ihre Kultmarken wie Boursin®, Babybel®, The Laughing Cow® und GoGo squeeZ® bekannt ist, benötigte eine robuste, agile Lieferkette, die in der Lage ist, Störungen standzuhalten, während sie weiter wächst und ihr Produktangebot diversifiziert.

"Unsere oberste Priorität ist es, unsere Kunden mit frischen, hochwertigen Produkten zu begeistern, die mit Präzision und Sorgfalt geliefert werden", sagte Xavier François, Chief Supply Chain Officer bei der Bel Group. "Kinaxis hat einen ausgezeichneten Ruf und die Fähigkeit, sicherzustellen, dass wir besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen können, die Effizienz durchgängig weiter zu steigern und die vertrauenswürdige Wahl für unsere Kunden zu bleiben, hat unsere Partnerschaft gefestigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Da die Produkte der Bel Group in über 120 Ländern vertrieben werden, musste die Planungslösung die richtigen Informationen verknüpfen, über Szenarioplanungsfunktionen verfügen, die kurzfristige Haltbarkeitsverwaltung berücksichtigen und eine mehrstufige Vertriebs- und Transportoptimierung für ihre Frischprodukte ermöglichen. All diese Lösungen sind in der Kinaxis Maestro-Plattform verfügbar. Kinaxis Maestro bietet eine KI-gestützte End-to-End-Orchestrierung der Lieferkette für schnelle, intelligente Entscheidungen. Renommierte globale Marken vertrauen auf diese Lösung, die Agilität und Vorhersehbarkeit bietet, um mit Volatilität und Störungen umzugehen.

"In der Lebensmittelindustrie und für eine Marke dieser Größe ist es notwendig, immer innovativer und verantwortungsbewusster zu sein", sagte Fabienne Cetre, exekutiver Vice President von EMEA bei Kinaxis. "Effizientere Lieferketten reduzieren Abfall und bieten den Verbrauchern frischere Produkte. Wir freuen uns sehr, mit der Bel Group zusammenzuarbeiten, um sie bei der Optimierung ihrer End-to-End-Prozesse zu unterstützen."

4flow wird die Transportauslastung mit seiner integrierten Lösungserweiterung Kinaxis TLO by 4flow für die Bel Group optimieren, die LKW-Auslastung verbessern und die Transportkosten sowie die CO2-Emissionen senken.

Weitere Informationen über Kinaxis und seine Lösungen zur Lieferkettenoptimierung finden Sie unter Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

