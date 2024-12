Nach sechs Rekordtagen in Folge hat sich der DAX am Dienstag eine Verschnaufpause gegönnt. Er ging am Ende 0,1 Prozent tiefer bei 20.329,16 Zählern aus dem Handel. Die Konsolidierung dürfte sich auch am Mittwoch zunächst weiter fortsetzen der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 20.297 Punkten.Auf der Konjunkturseite stehen heute Nachmittag die Inflationsdaten in den USA im Fokus. Am Donnerstag wird außerdem die Europäische Zentralbank über die Leitzinsen ...

