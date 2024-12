Der DAX hat einen ruhigen Handelstag hinter sich. Mal lag er leicht in der Gewinnzone, mal in der Verlustzone. Letzten Endes schloss er leicht im Minus. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt. Spannend wird es vor allem am Nachmittag. Bei den Einzelwerten geht es heute um Adidas, Siemens Energy, Delivery ...