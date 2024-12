Zalando sorgt am Mittwoch für Wirbel an der Börse. Europas führender Modeonlinehändler hat ein Übernahmeangebot für den deutschen Konkurrenten About You abgegeben. Je Aktie will Zalando 6,50 Euro bieten. Der Kurs von About You geht durch die Decke. Zalando habe bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals des Hamburger Konkurrenten durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert, heißt es. Nach About-You-Angaben hielt die Michael-Otto-Stiftung bislang knapp zwei ...

