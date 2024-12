München (ots) -Das unabhängige Vergleichsportal AUTOimABO hat 12 Anbieter und über 140.000 Auto-Abo-Angebote untersucht. Die Auswertung zeigt klare Trends: Die monatlichen Abo-Raten sind im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gestiegen, die Nachfrage nach Elektroautos sank um 10 %, und auch SUVs stehen bei Kunden weniger hoch im Kurs.Auto-Abos überzeugen weiterhin mit schneller Verfügbarkeit, Flexibilität und klar kalkulierbaren Kosten. Besonders beliebt waren sie als risikofreier Einstieg in die Elektromobilität. Doch 2024 zeigte einen deutlichen Trend: Das Interesse an Elektroautos ist im Laufe des Jahres um 10 % gesunken, und Benziner gewinnen wieder an Beliebtheit. Gleichzeitig mussten Kunden im Durchschnitt 11 % mehr zahlen, mit einer durchschnittlichen Abo-Rate von 629 EUR pro Monat. Dennoch gab es fast das gesamte Jahr über Schnäppchen ab 139 EUR pro Monat. Das Konzept des Auto-Abos hat sich bei den Kunden etabliert, wobei nun langfristige Laufzeiten mit 6 oder 12 Monaten bevorzugt werden. Kurze Verträge mit nur einem Monat Laufzeit haben hingegen massiv an Attraktivität verloren. Durch die schwache Nachfrage nach Elektroautos dominieren deutsche Hersteller die Top 5 der beliebtesten Marken. Auch bei Frauen wird das Auto-Abo zunehmend populär: Jede vierte Kundin ist inzwischen eine Frau. Die Daten des Reports basieren auf über 100.000 Klicks auf Angebote führender Anbieter wie FINN, Miles, HUK Autowelt, SIXT+ und weitere.Jeder dritte Kunde wählt ein ElektroautoDie Nachfrage nach Elektroautos sank 2024 um 10 Prozentpunkte auf 31 %, während Benziner mit 48 % (+8 Prozentpunkte) die gefragteste Antriebsart wurden. Opel legte mit einem Zuwachs von 5,5 Prozentpunkten kräftig zu und sicherte sich mit 9,7 % die Spitzenposition unter den Marken, gefolgt von Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi und BMW. Tesla hingegen büßte mehr als die Hälfte seines Marktanteils ein und fiel auf 3,2 % (-3,6 Prozentpunkte).Bei den Fahrzeugtypen verzeichneten SUVs einen Rückgang um 7 Prozentpunkte, bleiben aber mit 41 % Marktführer, während Kleinwagen und Limousinen zulegen konnten. Der Opel Corsa stieg auf Platz 1 der beliebtesten Modelle, gefolgt von neuen Aufsteigern wie dem Renault Zoe und dem Opel Crossland. Das Tesla Model Y, im Vorjahr noch Spitzenreiter, fiel auf Platz 4 zurück, während der Fiat 500 Elektro (-2,2 Prozentpunkte) ebenfalls deutlich abrutschte. Fahrzeuge wie der Audi e-tron und das Tesla Model 3, die 2023 noch in der Top 10 waren, sind komplett aus dem Ranking verschwundenLangfristige Laufzeiten und mehr Kilometer gefragt, Frauenanteil steigtDie Vorlieben der Auto-Abo-Kunden haben sich 2024 deutlich verändert. Kurzzeitverträge von 1 Monat verloren massiv an Beliebtheit und machen nur noch 2 % aus (-10 Prozentpunkte), während längere Laufzeiten wie 7-12 Monate (+8 Prozentpunkte auf 34 %) und über 12 Monate (+5 Prozentpunkte auf 13 %) deutlich zulegten. Kunden legen zudem mehr Wert auf höhere Inklusivkilometer: Verträge mit 10.001-15.000 km stiegen auf 23 % (+8 Prozentpunkte), während auch Kilometerpakete über 15.000 km mit 9 % (+7 Prozentpunkte) immer gefragter wurden.Gleichzeitig zeigen sich Veränderungen in der Zielgruppe: Der Anteil junger Kunden zwischen 18 und 24 Jahren stieg auf 21 % (+4 Prozentpunkte), ebenso wie der Anteil der 45-54-Jährigen (+4 Prozentpunkte auf 21 %). Frauen nutzen das Auto-Abo häufiger, ihr Anteil liegt nun bei 25 %, was zeigt, dass die Zielgruppe diverser wird. Sofort verfügbare Fahrzeuge bleiben mit 72 % die bevorzugte Wahl, verzeichnen jedoch einen leichten Rückgang (-4 Prozentpunkte), während mehr Kunden bereit sind, bis zu einen Monat auf ihr Fahrzeug zu warten (+10 Prozentpunkte auf 14 %).Den vollständigen Report von autoimabo.de gibt es hier zum Download: https://www.autoimabo.de/auto_abo_report/Über AUTOimABOAUTOimABO ist ein unabhängiges Vergleichsportal für Auto-Abos, Leasing und den Gebrauchtwagen-Online-Kauf mit Sitz in München. Gegründet im Jahr 2018 als erster Auto-Abo-Vergleich in Deutschland, hat sich AUTOimABO zu einer der führenden Plattformen entwickelt.Über den ReportAUTOimABO analysierte das Kundeninteresse anhand von über 100.000 Klicks auf Auto-Abo-Angebote zwischen Dezember 2023 und November 2024. Dabei wurden mehr als 140.000 Angebote der führenden Anbieter wie FINN, like2drive, FAAREN, ViveLaCar, Miles, HUK Autowelt, SIXT+ und andere verglichen.Pressekontakt:Egor Frolov015789168565egor.frolov@autoimabo.deOriginal-Content von: Trilogy UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177729/5928077