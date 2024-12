Der Online-Modehändler Zalando sorgt für Aufsehen an der Börse mit einer unerwarteten Übernahmeofferte für den Hamburger Konkurrenten About You. Das DAX-notierte Unternehmen bietet dabei einen Kaufpreis von 6,50 Euro je Aktie, was einem erheblichen Aufschlag gegenüber dem vorherigen Börsenkurs von 3,90 Euro entspricht. Besonders bemerkenswert ist, dass Zalando bereits verbindliche Zusagen für knapp 75 Prozent des Grundkapitals durch Vereinbarungen mit Gründern und Führungskräften gesichert hat. Die strategische Übernahme zielt darauf ab, die Marktposition im hart umkämpften Online-Modehandel deutlich zu stärken.

Ambitionierte Ziele für die Zukunft

Das durch den Zusammenschluss entstehende Unternehmen strebt eine bereinigte EBIT-Marge von 10 bis 13 Prozent an, was eine deutliche Verbesserung gegenüber Zalandos aktueller Performance darstellt. Im bisherigen Geschäftsjahr konnte Zalando bereits positive Entwicklungen verzeichnen, mit einer Umsatzsteigerung von knapp 5 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro im letzten Quartal und einem Gewinn je Aktie von 0,17 Euro, verglichen mit einem Verlust im Vorjahreszeitraum.

Anzeige

Zalando-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Zalando-Analyse vom 11. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Zalando-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Zalando-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...