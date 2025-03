Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

Glarner Kantonalbank veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024



26.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 26. März 2025 - Die Glarner Kantonalbank hat heute den Geschäftsbericht 2024 mit detaillierter Jahresrechnung sowie ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht publiziert. Beide Berichte sind ab sofort online verfügbar. Der Geschäftsbericht 2024 der Glarner Kantonalbank beinhaltet den Aktionärsbrief, den Lage- und Finanzbericht sowie eine ausführliche Berichterstattung zur Corporate Governance. Gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 untersteht die Glarner Kantonalbank der aufsichtsrechtlichen Offenlegungspflicht, der sie im Geschäftsbericht nachkommt. Leserinnen und Leser erhalten zudem Informationen zu Geschäftstätigkeit, Strategie, Mitarbeitenden und Kennzahlen. Der Geschäftsbericht mit Offenlegungsbericht 2024 steht unter glkb.ch/geschaeftsbericht online zum Download bereit. Zusätzlich zum Geschäftsbericht hat die Glarner Kantonalbank erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht publiziert. Der Bericht wurde auf Basis der Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und beleuchtet das Nachhaltigkeitsmanagement sowie die Nachhaltigkeitsbemühungen der Glarner Kantonalbank. Der Bericht ist unter glkb.ch/nachhaltigkeitsbericht zu finden. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 25. April 2025, den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank sowie den Nachhaltigkeitsbericht zu genehmigen. Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Glarner Kantonalbank erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung (GV) den Aktionärsbrief zugestellt, in dem ebenfalls auf die beiden publizierten Berichte verwiesen wird. Der Versand der GV-Unterlagen erfolgt am 26. März 2025 per A-Post. Kontakt:

Shana Spichtig

PR- & Kommunikationsverantwortliche

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 72 75

E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch

