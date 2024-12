Die neu gegründete Okka Energy will Haushalte als Kunden gewinnen, die nicht in eine eigene PV-Anlagen investieren wollen, trotzdem aber eine Beteiligung eingehen möchten zur Versorgung: an virtuellen Kraftwerken. Eine neue Tochter des EnBW-Konzerns, Okka Energy, will Haushalten die Möglichkeit verschaffen, sich an virtuellen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie zu beteiligen. Ziel ist, dass diese sich dadurch versorgen lassen, auch ohne in eine eigene Photovoltaikanlage zu investieren. Stichwort ...

